Лос-Анджелес, США, 29 октября 2019, 16:00 — REGNUM Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию. Об этом он заявил 29 октября в видео, опубликованном Sky Sports.
«Привет, Испания! Знаете, что? Я возвращаюсь!» — сказал Ибрагимович.
При этом он не уточнил, в каком клубе продолжит карьеру.
Напомним, действующий контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает 31 декабря 2019 года. За американский клуб он выступал с марта 2018 года.
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