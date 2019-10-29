Ростов-на-Дону, , 15:40 — REGNUM Футболистам «Ростова» пока рано думать о чемпионской гонке. Такое мнение высказал наставник клуба Валерий Карпин.

«Я считаю, что рано нам думать о чемпионской гонке в принципе. Мы обыкновенная команда, но когда все заряжены и делают работу на 150%, тогда мы можем за что-то побороться», — сказал главный тренер жёлто-синих в интервью для программы «Футбол России».

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» сейчас располагается на второй строчке в турнирной таблице Российский премьер-лиги. В активе команды 29 очков. Лидирует «Зенит» (Санкт-Петербург) с 32 очками. На третьем месте закрепился московский «Локомотив» (29 очков).