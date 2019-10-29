Стамбул, Турция, , 14:51 — REGNUM Вратарь турецкого «Бешикташа» Лорис Кариус может вернуться в «Ливерпуль». Об этом сообщает издание Takvim.

По информации издания, руководство «Бешикташа» хочет вернуть Кариуса «Ливерпулю», потому что потеряло терпение из-за его постоянных ошибок. Клуб намерен прекратить действие арендного соглашения с «Ливерпулем» во время зимнего трансферного окна.

Напомним, Кариус перешёл из «Ливерпуля» в «Бешикташ» на правах аренды летом 2018 года после провального матча в финале Лиги чемпионов. Тогда «Ливерпуль» проиграл «Реалу» со счётом 1:3 из-за грубых ошибок вратаря.

В «Бешикташе» Кариус провел 38 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 49 голов.

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