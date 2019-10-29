Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Главной проблемой американской лиги MLS является низкая оплата труда футболистов. Об этом заявил нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни, сообщает The Athletic.

«Главная проблема MLS — это зарплаты. Если посмотреть на уровень доходов клубов, то можно понять, что они не платят достойные зарплаты», — сказал Руни.

По его словам, MLS нужно равняться на европейские клубы, а не на американские лиги.

Напомним, в MLS, как и в других североамериканских лигах, действуют потолки зарплат.

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