Турин, Италия, , 13:36 — REGNUM Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что не планирует завершать карьеру после завершения текущего сезона. Об этом сообщает Tuttosport.

Отмечается, что 41-летний Буффон намерен остаться в клубе и в следующем сезоне. В то же время руководство «старой синьоры» рассматривает возможность продления контракта.

Напомним, Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, после чего перешёл в ПСЖ, где провёл один сезон. Летом 2019 года он вернулся в «Ювентус».

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