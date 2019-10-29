Манчестер, Великобритания, , 12:50 — REGNUM «Манчестер Сити» может купить нападающего «Реал Сосьедада» Микеля Оярсабаля. Об этом сообщает Sky Sport.

Микель Оярсабаль Tam Tam

По информации издания, руководство «Манчестер Сити» рассматривает Оярсабаля в качестве замены Лерою Зане, который может перейти в мюнхенскую «Баварию».

Отмечается, что английский клуб готов потратить на покупку Оярсабаля €80 млн.

Добавим, что Зане проходит длительный курс лечения после травмы крестообразных связок колена. По информации СМИ, он готов присоединиться к мюнхенскому клубу.

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