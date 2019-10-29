Милан, Италия, , 12:44 — REGNUM Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген может перейти в миланский «Интер». Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, «Интер» хотел договориться о переходе Вертонгена в зимнее трансферное окно. Однако в лондонском клубе не намерены отпускать игрока в середине сезона.

Отмечается, что «Интер» готов подождать до лета, когда контракт Вертонгена с «Тоттенхэмом» подойдёт к концу, и он сможет перейти бесплатно.

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