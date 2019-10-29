Манчестер, Великобритания, , 12:37 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника французского «Лилля» Бубакари Сумаре. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, руководство МЮ заинтересовано в услугах 20-летнего футболиста. Ранее в клубе следили за развитием хавбека и теперь готовы его приобрести.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» видит в Сумаре долгосрочную замену для Поля Погба, который вскоре может покинуть команду.

Добавим, что Сумаре является воспитанником ПСЖ, а с 2017 года выступает за «Лилль». В текущем сезоне он сыграл в 10 матчах чемпионата Франции.

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