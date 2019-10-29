Ливерпуль, Великобритания, , 11:50 — REGNUM Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер заявил, что ему не нравится система видеоповторов VAR. Об этом сообщает The Guardian.

«Всё ещё слишком много споров вокруг VAR. Очень сложно использовать эту систему, когда есть несколько мнений по поводу того или иного решения, и атмосфера разрушается. Вы забиваете, есть взрыв эмоций, а затем VAR. Приходится ждать, гол это или нет», — сказал Милнер.

Напомним, система видеоповторов VAR используется во многих крупных международных соревнованиях, а также в национальных чемпионатах. В частности, в Англии, Испании, Италии, Франции, Германии и т.д.

Джеймс Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл в восьми матчах в АПЛ, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.