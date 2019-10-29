Москва, , 10:45 — REGNUM Лучшим тренером октября в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе РПЛ.

За Семака проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», а также болельщики, отдавшие за него 59,9% голосов. Помимо него, на звание лучшего тренера месяца претендовали Юрий Сёмин («Локомотив»), Миодраг Божович («Крылья Советов»), Сергей Матвеев («Краснодар») и Кирилл Новиков («Динамо»).

Отметим, что под руководством Семака «Зенит» в октябре одержал три победы в трёх матчах — над «Уралом» (3:1), «Ростовом» (6:1) и «Крыльями Советов» (2:0).

После 14 туров «Зенит» набрал 32 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

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