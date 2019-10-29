Шэньчжэнь, Китай, , 10:38 — REGNUM Японская теннисистка Наоми Осака снялась с итогового чемпионата WTA. Об этом 29 октября сообщает WTA Insider.

Отмечается, что Осака приняла решение прекратить борьбу на турнире из-за травмы плеча. На старте соревнований двукратная она обыграла чешскую спортсменку Петру Квитову со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4.

Во втором матче на турнире Осака должна была сыграть с первой ракеткой мира Эшли Барти. Теперь после снятия с турнира её заменит голландская теннисистка Кики Бертенс.

Напомним, итоговый чемпионат WTA 2019 года проходит в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября. Действующей чемпионкой турнира является украинская теннисистка Элина Свитолина.

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