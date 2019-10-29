Сулейман-Стальский район, , 10:30 — REGNUM Многофункциональный спортивный комплекс открылся в предгорном селе Карчаг в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Сооружение названо Центром прогресса бокса и будет носить имя дагестанского боксера, чемпиона мира по версиям IBO и WBA Хабиба Аллахвердиева, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе районной администрации.

Основным направлением деятельности спорткомплекса станет развитие бокса. Однако на территории сооружения площадью 2 га также расположены мини-футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажёрный зал, спортивно-гимнастическая площадка, беговые дорожки, а также игровая зона для детей.

Центр прогресса бокса стал первым спортивным комплексом в селе Карчаг, где проживает около 5 тыс. человек. А построен данный комплекс на средства общественного деятеля и мецената Имама Яралиева, который подарил объект району в год празднования его 90-летия. Проектно-сметная стоимость комплекса составила свыше 70 млн рублей.

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