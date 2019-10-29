Хьюстон, США, , 10:22 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 116:112.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 40 очков. Кроме того, защитник Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показали защитники Шай Жильжо-Александер и Деннис Шрёдер, на счету которых по 22 очка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» со счётом 111:96.

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