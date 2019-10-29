Милуоки, США, , 09:59 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 129:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 21 очко. Кроме того, форвард Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал защитник Колин Секстон, набравший 18 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Голден Стэйт» одержал победу над «Нью-Орлеаном» со счётом 134:123.

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