Новый Орлеан, США, , 09:41 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 134:123.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал защитник Стивен Карри, набравший 26 очков. Кроме того, форвард Дрэймонд Грин сделал трипл-дабл из 16 очков, 17 подборов и 10 результативных передач.

Отметим, что эта победа стала для «Голден Стэйт» первой в сезоне. Ранее финалист прошлогоднего плей-офф потерпел два поражения.

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