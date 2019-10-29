Сент-Луис, США, , 09:32 — REGNUM Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что Тарасенко предстоит перенести операцию на левом плече. Его состояние хоккеиста будет проверено через пять месяцев.

Напомним, Тарасенко получил травму в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2) после столкновения с защитником соперников Шоном Уокером. После этого он пропустил игры с «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз».

В сезоне 2018/19 Тарасенко выиграл вместе с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли. В нынешнем сезоне он сыграл 10 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Читайте также: «Сент-Луис» в овертайме вырвал победу у «Детройта»