Ростов-на-Дону, , 09:03 — REGNUM Стало известно, кто рассудит матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» (Москва) и «Ростовом». Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян (Сочи). Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Также в качестве резервного судьи заявлен Евгений Турбин (Дмитров), инспектора встречи — Эдуард Малый (Волгоград).

ИА REGNUM напоминает, что игра состоится 31 октября в Москве. Футбольная баталия развернётся на стадионе «Открытие Арена».

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