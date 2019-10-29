Питтсбург, США, , 08:58 — REGNUM Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что не видит ничего плохого в том, что у него есть гражданство США. Об этом сообщает DK Pittsburgh Sports.

Малкин подтвердил, что у него двойное гражданство, о чём ранее не было известно.

«У моего ребенка есть американский паспорт, это мой второй дом, я живу здесь много лет. Мне не нравится борьба США против России. В России есть правило, что можно иметь два паспорта. В этом нет ничего плохого, я не беспокоюсь об этом», — сказал Малкин.

Ранее юрист Дмитрий Мачихин, который занимался юридической поддержкой бизнес-проекта Малкина, заявил, что у хоккеиста есть гражданство США.

Напомним, Малкин был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 2004 года под общим вторым номером. В составе клуба он стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Кроме того, в составе сборной России он стал двукратным чемпионом мира (2012, 2014).

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