Бангкок, , 08:54 — REGNUM Южнокорейская сборная одержала победу на чемпионат Азии по фехтованию U-23, который проходил в Бангкоке в период с 23 по 28 октября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, спортсмены из Южной Кореи завоевали семь золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей.

Стоит отметить, что южнокорейские спортсмены продолжают завоевывать больше всех медалей на чемпионате на протяжении шести лет подряд с 2014 года.

Известно, что спортсмены выиграли две золотые, три серебрянные и семь бронзовых медалей в личном зачете и пять золотых и одну серебряную — в командном зачете.