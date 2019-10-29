Буффало, США, , 08:46 — REGNUM «Аризона Койотс» одержала победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Хоккеисты «Баффало» забросили две шайбы в первом периоде, отличились Джек Айкел и Джефф Скиннер. Однако «Аризоне» удалось сравнять счёт усилиями Конора Гарленда и Карла Сёдерберга.

Победитель матча определился в серии буллитов. Решающий бросок исполнил форвард Ник Шмальц.

На сегодняшний день «Аризона» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 15 очков после 11 матчей. «Баффало» идёт на первом месте с 20 очками после 13 игр.

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