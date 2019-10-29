Ванкувер, Канада, , 08:39 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе «Ванкувера» дубль оформил нападающий Джей Ти Миллер. Ещё по шайбе забросили Брэндон Саттер, Тим Шаллер, Джейк Виртанен, Джош Ливо и Брок Бёзер.

В составе «Флориды» точные броски на счету Брайана Бойла и Марка Хоффмана. Российский форвард Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

Добавим, что российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел на лёд в первом периоде, после чего пропустил две шайбы и снова был заменён.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 15 очков после 11 матчей. «Флорида» идёт на 14-м месте с 14 очками после 12 игр.

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