Череповец, Вологодская область, , 07:52 — REGNUM 28 октября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ питерский «СКА» переиграл череповецкую «Северсталь» в результате послематчевой серии буллитов. Встреча прошла при четырёх с половиной тысячах болельщиков «Ледового дворца» в Череповце и завершилась с минимальным преимуществом гостей — 2:1.

В основное время матча команды расписали ничью, отличившись по одной шайбе. После «сухого» первого периода «СКА» направил все свои силы на взятие сопернических ворот. На 39-й минуте матча счет открыл новичок «армейцев» Йоонас Кемппайнен. Финн удачно подставил клюшку под бросок Артема Земченка, забросив первую в сезоне шайбу — 1:0.

Ближе к концу третьего периода украинский нападающий «Северстали» Егор Морозов сравнял счёт на табло, успешно замкнув диагональную передачу Владислава Кодолы с фланга — 1:1.

Овертайм не помог выявить победителя встречи, и игра перешла в свой заключительный этап. В серии послематчевых штрафных бросков лучшей оказалась команда гостей. «Армейцы с берегов Невы» прервали пятиматчевую серию из поражений, благодаря победному буллиту Владимира Ткачёва.

Питерский «СКА» занимает вторую строчку в рамках турнирной таблицы Западной конференции, набрав 28 очков в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ.