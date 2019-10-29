Вашингтон, , 07:37 — REGNUM 27 октября: Безголевая серия Ничушкина достигла 80 матчей.

Александр Овечкин Michael Miller

«Анахайм Дакс» одержал победу в противостоянии с «Колорадо Эвеланш» 27 октября. Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» при 18 тысячах болельщиков и завершилась крупной победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в очередной раз не отметился результативными действиями, увеличив свою безголевую серию. Форвард не забивает уже на протяжении 80 матчей в регулярных первенствах НХЛ — 16 встреч в конце сезона 2015−2016 годов, все 57 встреч в рамках прошлой «регулярки» и 7 матчей в текущем чемпионате оказались «сухими» для россиянина.

Напомним, что последний гол Валерия Ничушкина в официальных матчах состоялся более полутора лет назад. 14 апреля 2018 года, выступая за «ЦСКА» в финале Кубка Гагарина, нападающий поразил ворота «Ак Барса».

25 октября: Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых встречах.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя шайбами в рамках очередного матча регулярного чемпионата НХЛ, отметившись новым рекордом. «Эдмонтон» на родном льду стадиона «Роджерс Плэйс» принял гостей из столицы. Встреча прошла при 17 тысячах болельщиков, завершившись победой «Эдмонтона» с минимальным преимуществом в одну шайбу — 4:3. «Столичная» команда не смогла удержать крупное преимущество над соперником в течение матча и упустила возможность продлить победную серию до пяти матчей.

На 34-й минуте встречи Александр Овечкин оформил дубль и увеличил преимущество команды над соперником до двух шайб. Нападающий реализовал численное большинство «Кэпиталз», сделав это в 125-й раз за карьеру в НХЛ в гостевых матчах. Овечкин обновил рекорд лиги, превзойдя результат Бретта Халла, на счету которого было 124 шайбы.

Отметим, что аналогичное количество шайб заброшено Овечкиным и в домашних матчах. Таким образом, результат Овечкина в 250 заброшенных в большинстве шайб является четвёртым за всю историю лиги. В этом показателе его превосходят лишь трое — Теему Селянне (255), Бретт Халл (265) и Дэйв Андрейчак, на счету которого 274 гола.

22 октября: Тарасенко вышел на девятое место по очкам в истории «Сент-Луис Блюз».

Российский нападающий Владимир Тарасенко стал главным героем встречи между «Сент-Луисом» и «Колорадо», записав на свой счёт гол и две результативные передачи. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе, завершившись победой хозяев со счетом 3:1.

Таким образом, Владимир вышел на девятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент на счету россиянина 428 (214+214) очков, он превзошел результат легенды клуба Кита Ткачук (427), сыновья которого уже играют за «Оттаву» и «Калгари».

Следующей целью для Тарасенко в этом сезоне должен стать показатель Эла Макинниса — 452 очка за «Сент-Луис» в матчах регулярного чемпионата. Обладателем клубного рекорда является Берни Федерко с 1073 очками за карьеру.