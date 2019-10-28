Тегеран, , 21:54 — REGNUM Мужская сборная Ирана по тхэквондо заняла второе место в медальном зачете Открытого чемпионата Сербии-2019, более известного как Caleb Belgrade Trophy. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Соруш Ахмади (68 кг.) и Мирхашем Хоссейни (74 кг.) заработали две золотые медали для Ирана. Одну серебряную медаль принес в общую копилку Армин Хадипур (58 кг.), а Фарзан Ашерзаде (63 кг.), Саджад Мардани (87 кг.) и Сейед Раджаби (87 кг.) принесли по бронзовой медали.

Золотые, серебряные и бронзовые медали Galeb Belgrade Trophy добавили 10,6 и 3 балла соответственно к командному рейтингу. Второе место в медальном зачете заняла Мексика, третье — Австралия.