Ульяновск, , 19:35 — REGNUM В Ульяновске стадион «Симбирск» будет называться в честь детского футбольного тренера Томази Хусейнова. На этом стадионе он тренировал ребят 30 лет. Соответствующее постановление подписал глава Ульяновска Сергей Панчин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

Накануне в городе прошёл детский футбольный турнир, посвящённый памяти детского тренера Томази Хусейнова, тренировавшего мальчиков на стадионе «Симбирск» более 30 лет. За эти годы он внёс большой вклад в развитие детского и юношеского футбола, создал команду единомышленников, которые продолжают его дело. При этом многие воспитанники занимаются спортом и сегодня.

Стадион «Симбирск» впервые за 50 лет был реконструирован: полностью заменено футбольное поле, установлены новые площадки для занятия спортом. Дети тренируются на основном искусственном поле и двух мини-полях, весной планируется оборудовать третье. Сегодня здесь занимаются спортом более 300 ребят.

Отметим, в 2007 году Томази Хусейнов был удостоен звания лучшего детского тренера России, через два года его не стало. На стадионе «Симбирск» в его честь установлена мемориальная доска, создан небольшой музей.