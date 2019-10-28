Великий Новгород, , 19:14 — REGNUM Спортсмены из Великого Новгорода Самир Мамедов и Владислав Глевицкий завоевали золотые медали первенства Европы по спортивной акробатике, которое прошло с 24 по 27 октября в Холоне (Израиль). Как сообщили ИА REGNUM в министерстве спорта и молодежной политики Новгородской области, новгородские спортсмены стали победителями по результатам комбинированного упражнения среди мужских пар в возрасте 12−18 лет.

Мамедов и Глевицкий набрали 28.550 баллов, уверенно обойдя соперников из Израиля (28.300) и Великобритании (27.800).

В 2017 году Мамедов и Глевицкий выиграли континентальное первенство в младшем возрасте. В марте 2019 года они стали победителями на домашнем первенстве России.