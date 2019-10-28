Париж, , 17:10 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получит «Золотой мяч». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Криштиану Роналду Oleg Dubyna

По информации источника, журналисты издания France Football посетили Турин и провели встречу с представителем футболиста, а также спортивным директором «Ювентуса». Предполагается, что они договорились об интервью с Роналду, которое будет опубликовано после объявления победителя.

Напомним, «Золотой мяч» ежегодно вручается лучшему игроку мира. Новый обладатель приза будет объявлен 2 декабря в Париже. В списке претендентов значатся 30 игроков.

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