Владикавказ, , 17:00 — REGNUM На Северном Кавказе открылась самая большая по площади воркаут-площадка. Её построили в парке Дендрарий в столице Северной Осетии, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Новая спортивно-рекреационная зона расположилась на территории 12 500 кв. м. На этой площади установлено 30 различных спортивных снарядов, в том числе турников и брусьев, а также четыре детских городка. Есть здесь возможность для занятий и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Площадку создали за счет средств из внебюджетных источников при поддержке ассоциации «Северный десант». Участвовавший в торжественной церемонии ее открытия полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников выразил благодарность инициаторам проекта за их безвозмездное начинание.