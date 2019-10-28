Таллин, , 15:58 — REGNUM Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы 2019 года. Такое звание ей присудили 26 октября в ходе торжественной церемонии Европейской легкоатлетической ассоциации — Golden Tracks Award, состоявшейся в Таллине.

Российская спортсменка в 2019 году выиграла 22 старта из 24, в которых принимала участие, в том числе чемпионаты Европы и мира.

Лучшим у мужчин стал представитель Норвегии Карстен Вархольм. Бегун с барьерами победил в 18 стартах сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, Мария Ласицкене является уроженкой Кабардино-Балкарии. Она — старший лейтенант, член Центрального спортивного клуба армии. В октябре спортсменка стала чемпионкой VII Всемирных военных игр, установив рекорд соревнований, преодолев планку на высоте 2,01 метра.

Ранее она выиграла чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар). Ласицкене является трижды чемпионкой мира по прыжкам в высоту — единственной в истории легкой атлетики.

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