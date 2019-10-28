Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» опубликовал «дневник» полузащитника Павла Мамаева. Пресс-служба жёлто-синих сообщила, как прошёл первый месяц пребывания футболиста в команде, передаёт ИА REGNUM.

Уточняется, что к тренировкам в составе команды Мамаев приступил 30 сентября. Первая тренировка в общей группе прошла 4 октября, 14 октября состоялся первый для хавбека матч.

«Основа и «молодежка» провели двусторонку смешанными составами. Первый мяч в составе победителей забил как раз Мамаев, который провёл на поле всю первую половину встречи», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что для Павла Мамаева, подписавшего с «Ростовом» двухлетний контракт, составлен индивидуальный план тренировок.

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