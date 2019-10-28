Токио, , 14:51 — REGNUM Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии. Это произошло в матче между командами «Ямагата» и «Эхимэ».

Сначала на 61-й минуте один из футболистов «Ямагаты» получил мяч в центре поля и сразу пробил по воротам, перекинув вратаря, который. вышел слишком далеко из ворот.

Спустя всего минуту хозяева уже другой игрок «Ямагаты» увидел, что голкипера снова нет в воротах. В этот раз мяч полетел невысоко, но вратарь всё равно с ним не справился.