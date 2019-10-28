Волгоград, , 14:32 — REGNUM Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев может возглавить волгоградский «Ротор». Об этом 28 октября сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, кандидатуру Аленичева рассматривают в правительстве Волгоградской области.

Ранее Аленичев выводил в премьер-лигу тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей». Кроме того, он тренировал московский «Спартак».

Из «Енисея» он ушёл после завершения сезона 2018/19, который завершился вылетом команды из премьер-лиги.

Напомним, после 20 туров «Ротор» занимает третье место в чемпионате ФНЛ, на два очка отставая от «Химок» и на шесть — от «Торпедо». Главным тренером команды является Игорь Меньщиков.

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