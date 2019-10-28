Москва, , 13:54 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского СКА Андрей Кузьменко вызван в олимпийскую сборную России по хоккею. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Кузьменко вызван в команду, которая является ближайшим резервом основной сборной, для участия в Кубке Германии. Всего в олимпийскую сборную вошли 27 игроков.

Напомним, ежегодный турнир Кубок Германии пройдёт в немецком Крефельде с 7 по 10 ноября. Российская команда победила в двух последних розыгрышах этого турнира.