Токио, , 13:49 — REGNUM Американский гольфист Тайгер Вудс повторил рекорд по количеству выигранных турниров. Об этом сообщает Associated Press.

Тайгер Вудс KA Sports Photos

Вудс одержал победу на турнире Zozo Championship в Японии. Эта победа стала для него 82-й в карьере.

По количеству титулов Вудс догнал рекордсмена Сэма Снида, который выступал с 1934 по 1987 год.

Напомним, Вудс выступает в туре с 1996 года. В его активе 15 титулов на мэйджорах.

Читайте также: Тайгер Вудс выиграл турнир «Мастерс» впервые за 14 лет

Читайте ранее в этом сюжете: Знаменитый гольфист Тайгер Вудс готовит к изданию мемуары