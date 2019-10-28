Москва, , 13:29 — REGNUM Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.

По словам Пахноцкой, российский вопрос включен в повестку заседания исполкома WADA, которое состоится 4 ноября в польском Катовице.

«Его рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА», — сказала Пахноцкая.

Она добавила, что, тем не менее, никаких решений о статусе РУСАДА без рекомендаций комитета по соответствию принято не будет. При этом вопрос России также значится в повестке заседания совета учредителей WADA, которое пройдёт 7 ноября.

Напомним, в сентябре 2019 года исполком WADA заявил о рассмотрении вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории.

Российской стороне было дано три недели, чтобы объяснить причины этих изменений. 9 октября WADA получило от России ответ, который до сих пор изучают в комитете по соответствию.

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