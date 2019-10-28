Ташкент, , 13:03 — REGNUM Футбольный клуб «Пахтакор» стал обладателем Кубка Узбекистана, обыграв команду АГМК со счетом 3:0, сообщает 28 октября издание «Новости Узбекистана».

Счет в матче был открыт на 31-й минуте нападающим Драганом Чераном. Во втором тайме сербский футболист успешно реализовал пенальти, а на 77-й минуте Черан оформил хет-трик. «Пахтакор» стал обладателем 12-го кубка Узбекистана.

Напомним, футбольный клуб «Пахтакор» 12 раз становился чемпионом Узбекистана — в 1992, 1998, 2002−2007, 2012, 2014, 2015 и 2019 годах. Последний раз клуб завоевывал Кубок Узбекистана в 2011 году.

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