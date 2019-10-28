Ижевск, , 12:12 — REGNUM После матча с клубом «Звезда — 2005» (Пермь) 27 октября женская футбольная команда высшего дивизиона СК «Торпедо» прекратит свое существование. Об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети.

Директор клуба Дмитрий Кайгородов подчеркнул, что это связано с реорганизацией всего футбольного хозяйства Удмуртии.

«Женский футбольный клуб «Торпедо» Ижевск, как государственно-частный проект, на уровне высшего дивизиона себя не реализовал. Команда, начинавшая свой путь, исключительно, как частный клуб, прошла за 6 лет все этапы (от второй лиги до высшей, от любительского футбола до спорта высших достижений). Получив по спортивному принципу право в 2018 году играть в элите женского футбола, «Торпедо» вошло в список профессиональных команд Удмуртии», — сказал Кайгородов.

После этого финансирование стало осуществляться наполовину из бюджета республики. Однако команде оказались не под силу «реалии высшей лиги российского первенства». В сезоне 2018 года команда заняла последнее место в турнирной таблице. В текущем сезоне — аналогичная ситуация.

«В дальнейшем, если власти региона проявят заинтересованность в развитии женского футбола в Удмуртии, команда будет выступать во всероссийских соревнованиях под вывеской «Зенит-Ижевск», как и наш прославленный мужской футбольный клуб», — добавил директор клуба.

Отметим, последний матч команды закончился со счетом 5−0 в пользу Перми.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября главный тренер СК «Торпедо» Максим Шевченко покинул пост, объяснив, что не в состоянии продолжать поиск «механизмов управления командой». Это произошло сразу после поражения клуба в матче с ЦСКА. Он добавил, что какое-то время команда была конкурентоспособной, но после проигрыша на выезде в Красноярске команда потеряла мотивацию, с некоторыми футболистками пришлось расстаться.