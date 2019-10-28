Мемфис, США, , 11:52 — REGNUM «Мемфис Гриззлис» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 134:133.

Победу «Мемфису» в овертайме принёс точный трёхочковый бросок «с сиреной» (баззер-битер) форварда Джея Краудера.

https://twitter.com/memgrizz/status/1188620185667813376

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг, набравший 37 очков. У «Мемфиса» наибольшую результативность показал защитник Джа Морант, на счету которого 30 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Оклахома» одержала победу над «Голден Стэйт» со счётом 120:92.

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