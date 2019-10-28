Оклахома-сити, США, , 11:38 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 120:92.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 23 очка. У «Оклахомы» наибольшую результативность показал защитник Деннис Шрёдер, на счету которого 22 очка.

Отметим, что это поражение стало для «Голден Стэйт» вторым на старте сезона. Ранее команда проиграла «Лос-Анджелес Клипперс».

Напомним, «Голден Стэйт» с 2015 года пять раз выходил в финал плей-офф НБА, три из которых выиграл.

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