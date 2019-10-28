Лос-Анджелес, США, , 11:23 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 120:101.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 29 очков. Форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 20 очков и 12 результативных передач.

В составе «Шарлотт» наибольшую результативность показал форвард Майлз Бриджес, на счету которого 23 очка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Алтанта» одержала победу над «Детройтом» благодаря 29 очкам Трея Янга.

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