Оттава, , 10:40 — REGNUM Параллельный четвёрной тулуп исполнили российская фигуристка Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Видео прыжка Трусова опубликовала на своей странице в Instagram.

Четверной прыжок был исполнен на разминке перед показательными выступлениями. Ранее оба спортсмена выиграли второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.

https://www.instagram.com/p/B4IeU5PokVk/

Напомним, Трусова стала победительницей этапа Гран-при среди взрослых, побив два мировых рекорда: в произвольной программе и по сумме двух программ. В произвольной программе она чисто исполнила три четверных прыжка из четырёх.

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