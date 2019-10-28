Париж, , 10:41 — REGNUM Южнокорейская 17-летняя спортсменка выиграла турнир по бадминтону YONEX French Open. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 27 октября на стадионе «Стад де Франс» Ан Се Ён обыграла олимпийскую чемпионку Каролину Марин со счетом 2:1.

Известно, что это четвертая победа южнокорейской спортсменки в этом году. Ранее, она одержала победы на турнирах New Zealand Open, YONEX Canada Open и Akita Masters.

Стоит отметить, что в мировом рейтинге бадминтонистов Ан Сэ Ён занимает 16-е место.

Также южнокорейская пара Ли Со Хи/Син Сын Чхан встретилась в финале с парой соотечественников Ким Со Ён/ Кон Хи Ён и одержала победу со счетом 2:1.

YONEX French Open — ежегодный турнир по бадминтону, который проводится во Франции с 1909 года.