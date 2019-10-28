Москва, , 10:19 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что может стать первой ракеткой мира. Об этом сообщается на сайте ATP-тура.

«Я просто хочу посмотреть, как далеко могу зайти. Это может быть и первая строчка. Если этого не случится, значит, я недостаточно силён», — сказал Медведев.

Напомним, на сегодняшний день Медведев является четвёртой ракеткой мира. Впереди него только «большая тройка» — Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

В последних шести турнирах, в которых участвовал Медведев, он дошёл до финала. Причём в трёх из них он победил.

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