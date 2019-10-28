Ухань, Китай, , 09:31 — REGNUM Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх, которые прошли в Ухане (Китай).

Российская команда выиграла 51 золотую, 53 серебряные и 57 бронзовых медалей, уступив только сборной Китая, на счету которой 133 золотые, 64 серебряные и 42 бронзовые награды. Третье место заняла команда Бразилии

Отметим, что VII Всемирные летние военные игры состоялись в городе Ухань с 18 по 27 октября. Игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM). Первые Военные игры прошли в Риме в 1995 году.

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