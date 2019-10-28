Мехико, , 09:22 — REGNUM Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1».

Второе место занял немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Замкнул тройку ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым. Однако на последнем круге он толкнул болид Нико Хюлькенберга, из-за чего получил 10-секундный штраф и оказался на 11-й позиции.

После этой гонки Хэмилтон упрочил своё лидерство в личном зачете, теперь на его счету стало 363 очка. За ним идёт Валттери Боттас 289 очками. На третьем месте находится пилот «Феррари» Шарль Леклер (236). Квят идёт на 13-м месте с 34 очками.

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