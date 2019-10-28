Базель, Швейцария, , 08:49 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Австралии Алексом де Минором финале турнира в Базеле. Встреча, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Федерер четыре раза подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

Отметим, что Федерер выиграл турнир в Базеле в 10-й раз. Ранее он становился победителем этих соревнований в 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018 годах.

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