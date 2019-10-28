Лас-Вегас, США, , 08:27 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Вегаса» шайбы забросили Марк Стоун, Райан Ривз, Николя Руа, Джонатан Маршессо и Пол Штястны. У «Анахайма» точными бросками отметились Райан Гецлаф и Адам Херник.

На сегодняшний день «Вегас» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 16 очков после 13 матчей. «Анахайм» идёт на 13-м месте с 14 очками после 13 игр.

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