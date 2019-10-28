Нью-Йорк, США, , 08:10 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Чикаго» шайбы забросили Андерс Ли, Дерик Брассар, Росс Джонстон, Райан Пулок и Мэтью Барзал. У «Филадельфии» точными бросками отметились Якуб Ворачек, Трэвис Конечны и Клод Жиру.

Отметим, что российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 бросков по своим воротам из 31.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 16 очков после 11 матчей. «Филадельфия» идёт на 22-м месте с 11 очками после 10 игр.

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