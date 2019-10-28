Чикаго, США, , 08:03 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Чикаго» дубль оформил нападающий Дилан Строум, ещё по шайбе забросили Давид Кемпф, Алекс Дэбринкэт и Дрейк Каджула. У «Лос-Анджелеса» единственный точный бросок на счету защитника Шона Уокера.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 25-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды восемь очков после 10 матчей. «Лос-Анджелес» идёт на 27-м месте с восемью очками после 12 игр.

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