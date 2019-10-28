Оттава, , 07:48 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Ник Пол, ещё по шайбе забросили Коннор Браун, Мэттью Ткачук и Энтони Дюклер.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились форварды Эвендер Кейн и Кевин Лабанк.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 29-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды семь очков после 11 матчей. «Сан-Хосе» идёт на 23-м месте с девятью очками после 12 игр.

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